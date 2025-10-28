На федеральной территории «Сириус» продолжается Образовательный электоральный форум молодежи «Выбор. ФМ. Сириус»

На него собрались около 350 участников: молодые и члены молодежных избирательных комиссий и советов, волонтеры из 50 регионов. В составе делегации Калмыкии председатель Бембя Чужаев и руководитель аппарата избиркома Галина Бачаева, члены Молодежной избирательной комиссии Виталий Коваев и Саглара Анханова.

Открыла пленарное заседание «Молодежь выбирает Россию!» - председатель ЦИК России Элла Памфилова. В ходе форума делегаты примут участие в тематических сессиях и других мероприятиях программы.

В числе спикеров и модераторов: члены ЦИК России, председатели региональных избиркомов, политологи, историки и юристы.

Фото: Избирательная комиссия Республики Калмыкия