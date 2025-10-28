29 октября, 18:12
29 октября, 14:42
НовостиСобытие

На федеральной территории «Сириус» продолжается Образовательный электоральный форум молодежи «Выбор. ФМ. Сириус»

На федеральной территории «Сириус» продолжается Образовательный электоральный форум молодежи «Выбор. ФМ. Сириус»

На него собрались около 350 участников: молодые и члены молодежных избирательных комиссий и советов, волонтеры из 50 регионов. В составе делегации Калмыкии председатель Бембя Чужаев и руководитель аппарата избиркома Галина Бачаева, члены Молодежной избирательной комиссии Виталий Коваев и Саглара Анханова.

Открыла пленарное заседание «Молодежь выбирает Россию!» - председатель ЦИК России Элла Памфилова. В ходе форума делегаты примут участие в тематических сессиях и других мероприятиях программы.

В числе спикеров и модераторов: члены ЦИК России, председатели региональных избиркомов, политологи, историки и юристы.

Фото: Избирательная комиссия Республики Калмыкия

