Прокуратура Приютненского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, признанного виновным в совершении двух преступлений.

Следствием установлено, что в июне 2023 года мужчина обнаружил на территории заброшенного домовладения в селе Воробьевка металлическую емкость с порохом и хранил ее без цели сбыта. Кроме того, в августе 2025 года он незаконно проник на огороженную территорию чужого домовладения и завладел автомобилем.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия