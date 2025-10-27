29 октября, 11:17
29 октября, 06:56
НовостиСобытие

В Лаганском районе задержан 38-летний мужчина по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть местного жителя

По данным следствия, в ночное время между подозреваемым и его родственником произошел конфликт во время совместного распития спиртных напитков. В ходе ссоры подозреваемый нанес один удар ножом в область правой стопы хозяину домовладения, что привело к обильной кровопотере и смерти потерпевшего.

В настоящее время по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия и судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

🎙И вот, что сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Республике Калмыкия Ирина Бадмаева

Фото и видео: Следком Калмыкии

