Элистинский городской суд вынес приговор 47-летнему местному жителю, признанному виновным в тайном хищении денежных средств с чужой банковской карты.

Летом 2025 года мужчина обнаружил на территории 6-го микрорайона банковскую карту и использовал ее для оплаты товаров в магазинах, причинив потерпевшей ущерб на сумму 3 233 рубля.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия