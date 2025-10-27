29 октября, 11:17
 11 °C
92,94
79,82
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
29 октября, 08:09
НовостиСобытие

Элистинский городской суд вынес приговор 47-летнему местному жителю, признанному виновным в тайном хищении денежных средств с чужой банковской карты.

Элистинский городской суд вынес приговор 47-летнему местному жителю, признанному виновным в тайном хищении денежных средств с чужой банковской карты.

Летом 2025 года мужчина обнаружил на территории 6-го микрорайона банковскую карту и использовал ее для оплаты товаров в магазинах, причинив потерпевшей ущерб на сумму 3 233 рубля.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия