Калмыкию представили на фестивале «Семейные ценности: национальный взгляд»

Он прошел в столице государства, в Центральном Доме Российской Армии.

На фестивале были представлены культура и традиции разных народов нашей страны, в том числе калмыцкого. Степной регион представил ансамбль национального танца «Ур Сар». Его артисты подарили зрителям яркое и самобытное выступление, продемонстрировав красоту культуры и богатство традиций калмыков. В группе поддержки земляков были сотрудники

Постпредства республики в Москве во главе с руководителем Герензел Мучкиновой.

Фото: Постпредство Калмыкии