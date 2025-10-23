В Элисте задержан мужчина, нанесший ножевое ранение знакомому

В дежурную часть полиции Элисты поступило сообщение из медицинского учреждения о доставке мужчины с ножевым ранением. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, опросили свидетелей и изучили записи камер видеонаблюдения.

Установлено, что конфликт между двумя знакомыми перерос в физическое противостояние, в ходе которого 51-летний элистинец нанес оппоненту ножевое ранение в область правого бока. Подозреваемый, ранее неоднократно судимый, был оперативно задержан сотрудниками уголовного розыска.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Обвиняемый содержится в изоляторе временного содержания.

Фото: МВД Калмыкия