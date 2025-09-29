Во время визита в Калмыкию Его Преосвященство Ашин Ньяниссара посетил площадку Буддийского парка.

Глава региона Бату Хасиков подчеркнул стратегическое значение сотрудничества с Мьянмой, отметив 25-летие подписания Совместной декларации о дружественных отношениях между странами.

Во время встречи у Ступы Медицины, расположенной на территории Ресбольницы им П.Жемчуева, Глава региона предложил Его Святейшеству поддержать создание в Элисте буддийского парка – уникального места, которое будет представлять культуру и традиции всех буддийских стран.

«В этом парке свое место займет и буддийское культовое сооружение в традиционном Мьянманском стиле», - сказал Бату Сергеевич.

После осмотра площадки Ашин Ньяниссара дал ценные рекомендации по дальнейшему развитию парка — важного места духовного и культурного единения.

Фото: Минздрав Калмыкии