МЧС России разработало электронный справочник для добровольных пожарных
В Калмыкии, где успешно работают 184 добровольных пожарных подразделения, подготовка добровольцев выходит на новый уровень. Сотрудники ВНИИПО МЧС России создали официальный электронный справочник, объединяющий полный цикл обучения в одном пособии.
В текущем году бойцы-добровольцы уже приняли участие в тушении более 426 пожаров. Новый справочник призван усилить их профессиональную подготовку. Издание включает:
- правовые основы деятельности добровольных пожарных,
- классификацию подразделений,
- основы тушения пожаров и аварийно-спасательных работ,
- требования охраны труда,
- алгоритмы оказания первой помощи,
- порядок действий подразделений при тушении пожаров и ЧС.
Этот ресурс станет важным инструментом для систематизации знаний и повышения эффективности работы добровольцев России.
Фото: МЧС Республики Калмыкия