29 октября, 12:56
НовостиСобытие

МЧС России разработало электронный справочник для добровольных пожарных

В Калмыкии, где успешно работают 184 добровольных пожарных подразделения, подготовка добровольцев выходит на новый уровень. Сотрудники ВНИИПО МЧС России создали официальный электронный справочник, объединяющий полный цикл обучения в одном пособии.

В текущем году бойцы-добровольцы уже приняли участие в тушении более 426 пожаров. Новый справочник призван усилить их профессиональную подготовку. Издание включает:

- правовые основы деятельности добровольных пожарных,

- классификацию подразделений,

- основы тушения пожаров и аварийно-спасательных работ,

- требования охраны труда,

- алгоритмы оказания первой помощи,

- порядок действий подразделений при тушении пожаров и ЧС.

Этот ресурс станет важным инструментом для систематизации знаний и повышения эффективности работы добровольцев России.

Фото: МЧС Республики Калмыкия

