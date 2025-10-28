29 октября, 16:22
29 октября, 13:01
НовостиСобытие

Сегодня свой 90-й день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Надежда Воробьева.

Уроженка села Приютное, она прошла через все тяготы военного времени, работая разнорабочей в колхозе имени Кирова.

После войны Надежда продолжила трудовой путь на различных должностях - от весовщика и заведующей складом до работника бухгалтерии. С 1955 по 1957 годы трудилась телефонисткой на Почте. Её многолетний труд отмечен званиями «Ветеран труда РФ» и «Ветеран труда Калмыкии», а также многочисленными отраслевыми наградами.

В 1955 году она создала семью с Николаем Воробьевым, вместе они воспитали троих детей.

Сегодня юбиляршу поздравляют дети, внуки, правнуки, а также представители администрации Приютненского района и Министерства цифрового развития республики.

Фото: Минцифры Калмыкии

