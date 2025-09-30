В Центральном хуруле проходит ритуал «Джинсег» с подношением огненной пуджи.

Накануне в рамках тантрических ритуалов, направленных на устранение препятствий, состоялся большой молебен «Торгьяк». А 3 октября — церемония «Янгдруб», которая привлечёт благополучие. Завершатся мероприятия традиционным ритуалом «Танграк Кангсо». Эти обряды помогают очищению кармы и создают благоприятные условия для преодоления страданий, обретения спокойствия ума, а значит, счастья и помощи другим существам.

Фото: Калмыцкий Хурул