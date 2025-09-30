2 октября, 15:44
 16 °C
95,64
81,5
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
2 октября, 11:34
НовостиСобытие

В Центральном хуруле проходит ритуал «Джинсег» с подношением огненной пуджи.

В Центральном хуруле проходит ритуал «Джинсег» с подношением огненной пуджи.

Накануне в рамках тантрических ритуалов, направленных на устранение препятствий, состоялся большой молебен «Торгьяк». А 3 октября — церемония «Янгдруб», которая привлечёт благополучие. Завершатся мероприятия традиционным ритуалом «Танграк Кангсо». Эти обряды помогают очищению кармы и создают благоприятные условия для преодоления страданий, обретения спокойствия ума, а значит, счастья и помощи другим существам.

Фото: Калмыцкий Хурул

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия