Суд взыскал с Управления ветеринарии Калмыкии компенсацию за укус бездомной собаки.

Инцидент произошёл в 2024 году в посёлке Цаган-Аман, где несовершеннолетний получил травмы от укуса бездомной собаки, после чего проходил амбулаторное лечение.

Поскольку именно Управление ветеринарии наделено полномочиями по организации работы с бесхозяйными животными, прокурор района обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд полностью удовлетворил требования прокурора, взыскав с ведомства 30 000 рублей в пользу законного представителя пострадавшего ребёнка.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия