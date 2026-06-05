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7 июня, 18:02
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Бату Хасиков рассказал о последней встрече с Нараном Очир-Горяевым

Бату Хасиков рассказал о последней встрече с Нараном Очир-Горяевым

Глава Калмыкии в интервью «Вестям» поделился воспоминаниями о погибшем Герое России, назвав его настоящим богатырём и истинным воином.

«Мы с ним из одного города. Последний раз с Нараном Алексеевичем мы пообщались 23 февраля в Элисте. Я тогда поделился своими мыслями, сказав, что хотел бы видеть его в команде. Но он ответил очень сильную фразу: "Я должен быть с пацанами до конца. До Победы"», — рассказал Бату Хасиков.

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