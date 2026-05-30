В Москве задержали жителя Калмыкии за нападение с ножом.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Сокол по горячим следам установили местонахождение подозреваемого на Волоколамском шоссе. Им оказался 26-летний, ранее судимый житель Калмыкии.

По данным полиции, на улице Панфилова между мужчинами произошёл конфликт, переросший в драку. Злоумышленник ударил оппонента ножом в грудь и скрылся. Пострадавший госпитализирован, медики диагностировали тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключён под стражу, материалы переданы в следственные органы.

Видео: УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве