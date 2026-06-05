Россияне, стало ли вам комфортнее жить в этом году?

Народный фронт запустил опрос об изменениях в основных сферах жизни и реализации национальных проектов. Жителей страны просят оценить ситуацию в здравоохранении, соответствие оплаты ЖКХ качеству услуг, доступность мер поддержки.

Опрос доступен по ссылке: vk.cc/cYufiq. Прохождение займёт не более 10 минут. Результаты руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов доложит лично Президенту России.

Фото: Народный фронт | Республика Калмыкия