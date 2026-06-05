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7 июня, 08:56
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Банк России хочет упростить оформление ОСАГО для супругов погибших участников СВО

Банк России хочет упростить оформление ОСАГО для супругов погибших участников СВО

Регулятор опубликовал проект указания, которое предусматривает ряд изменений в правила ОСАГО. В частности, обсуждается возможность оформления договора ОСАГО на авто до завершения процедуры вступления в наследство. Для этого достаточно будет документов, выданных нотариусом. Сейчас право собственности на транспортное средство может быть оформлено только спустя шесть месяцев при отсутствии завещания.

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