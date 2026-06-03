Очир Шургучеев принял участие в дискуссии на ПМЭФ-2026

Первый вице-премьер — министр финансов Калмыкии выступил на кейс-сессии «Регионы в условиях глобальных вызовов» в рамках Петербургского международного экономического форума. Модератором дискуссии стал глава Минфина России Антон Силуанов, который рассказал о трендах региональной бюджетной политики и механизмах поддержки субъектов. Шургучеев отметил, что Калмыкия активно участвует в нацпроекте «Экономика данных», включающем Национальную систему пространственных данных. По его словам, до конца 2026 года в республике необходимо завершить работу по определению правообладателей земель и строений, чтобы вовлечь активы в хозяйственный оборот и повысить стоимость региональной экономики. Такая задача поставлена правительству главой Калмыкии Бату Хасиковым.

Видео: Правительство Калмыкии