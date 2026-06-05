В Песчаном теперь у детей есть ещё один повод для радости

При поддержке депутата Государственной Думы Бадмы Башанкаева и сообщества «Друзья медицины Донбасса» построена площадка для игр. Она расположена возле местного дома культуры. Народный избранник принял участие и в её торжественном открытии. Парламентарий отметил, что жители посёлка ранее обратились к нему с просьбой помочь возвести комфортный и безопасный объект. Сельчане отмечают, что новая территория уже стала любимым местом для игр и общения, особенно во время каникул.