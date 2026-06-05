Ламу Городовиковского хурула Кесанга Ямпхе удостоили районным Почетным званием

Торжественная церемония проходила во время празднования Урс Сар в поселке Бага-Бурул. Глава РМО Валерий Абушинов вручил настоятелю местного буддийского монастыря нагрудный знак «Почетного жителя Городовиковского района». Как сообщили в администрации, звание присвоено за «вклад в развитие межконфессионального и межнационального согласия», а также за «сохранение и развитие буддизма» в районе.

Ранее почетным званием был награжден настоятель Храма Святого Цесаревича Алексия отец Кирилл.

Фото: my Bashanta