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7 июня, 18:03
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Ламу Городовиковского хурула Кесанга Ямпхе удостоили районным Почетным званием

Ламу Городовиковского хурула Кесанга Ямпхе удостоили районным Почетным званием

Торжественная церемония проходила во время празднования Урс Сар в поселке Бага-Бурул. Глава РМО Валерий Абушинов вручил настоятелю местного буддийского монастыря нагрудный знак «Почетного жителя Городовиковского района». Как сообщили в администрации, звание присвоено за «вклад в развитие межконфессионального и межнационального согласия», а также за «сохранение и развитие буддизма» в районе.

Ранее почетным званием был награжден настоятель Храма Святого Цесаревича Алексия отец Кирилл.

Фото: my Bashanta

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