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7 июня, 08:48
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В Песчаном теперь у детей есть ещё один повод для радости

При поддержке депутата Государственной Думы Бадмы Башанкаева и сообщества «Друзья медицины Донбасса» построена площадка для игр. Она расположена возле местного дома культуры. Народный избранник принял участие и в её торжественном открытии. Парламентарий отметил, что жители посёлка ранее обратились к нему с просьбой помочь возвести комфортный и безопасный объект. Сельчане отмечают, что новая территория уже стала любимым местом для игр и общения, особенно во время каникул.

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