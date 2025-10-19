Делегация Калмыкии принимает участие во Всемирном русском народном соборе.

В этом году он посвящён 80-летию Победы. «В окопах атеистов нет. Эта истина уже много раз доказана жизнью», — комментирует председатель Элистинского горсобрания Максим Сорокин предложение закрепить статус военных священников и ввести их в структуру Минобороны. «От многих участников СВО слышу, что вера помогает им идти вперёд», — продолжает он. Большую работу по поддержанию силы духа и укреплению единства проводят священнослужители, представители трёх мировых религий находятся на фронтах специальной военной операции.

Они нужны на передовой, где есть чёткое понимание, что народ и армия едины. Вся многонациональная страна объединилась во имя общей Победы. «Тема объединения стала основной линией собора, который в этом году посвящён 80-летию Победы», — отмечает Сорокин. Участники обсудили также вопросы патриотического воспитания молодёжи и сохранения исторической памяти.

Также высказано предложение о том, чтобы священников, кто провёл на СВО 4 месяца и больше, приравнять к участникам спецоперации. «Собор – это площадка встречи людей, объединённых заботой о настоящем и будущем страны. Уверен, что высказанные идеи и инициативы послужат достижению стоящих перед Россией масштабных задач», — заключил он.

Фото: Максим Сорокин