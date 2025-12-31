️В Калмыкии сотрудники Госавтоинспекции помогли дальнобойщику на ночной трассе.

На 114-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» в Сарпинском районе инспекторы обнаружили большегруз, стоящий на проезжей части с включённой аварийной сигнализацией. За рулём оказался житель Кировской области, следовавший из Владивостока в Черкесск.

В пути у автомобиля вышла из строя ходовая система, что сделало невозможным дальнейшее движение многотонной машины. Инспекторы в первую очередь пригласили замерзшего водителя в патрульный автомобиль, согрели его и напоили горячим чаем.

После этого полицейские помогли ему найти необходимые инструменты и устранить неисправность.

Видео: Госавтоинспекция Республики Калмыкия