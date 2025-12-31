Жителям Калмыкии напомнили о крайнем сроке оплаты услуг ЖКХ за декабрь.

Об этом передают РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко. С нового года установлен новый срок оплаты квитанций за жилищно-коммунальные услуги – 15 число каждого месяца. Но это нововведение начнет действовать не сразу. В январе и феврале 2026 года будут применяться переходные правила: за январь платить нужно будет до 10 февраля.

Оплату ЖКУ за декабрь 2025 года необходимо произвести до 12 января 2026 года. Перенос связан с тем, что прежний срок – 10 января – выпадает на субботу, и в этом случае просрочки и пени начисляться не будут.