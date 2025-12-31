Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, празднующих Рождество Христово.

"Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение".

В Рождественскую ночь Владимир Путин присутствовал на богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье. По окончании службы глава государства пообщался с присутствовавшими в храме.

Видео: Кремль. Новости