2 января, 15:40
 -6 °C
92,09
78,23
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
2 января, 12:16
НовостиСобытие

Число погибших при теракте в Херсонской области достигло 27 человек, среди них — двое детей.

Более 30 пострадавших, включая пятерых несовершеннолетних, находятся в больницах с травмами различной степени тяжести, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

В ходе осмотра места теракта обнаружили и изъяли фрагменты нескольких беспилотников. Следствие назначило более 26 судебных экспертиз: медицинские, генетические, взрывотехнические, пожаротехнические и другие.

Сегодня и завтра в Херсонской области объявлен траур.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия