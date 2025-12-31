Число погибших при теракте в Херсонской области достигло 27 человек, среди них — двое детей.
Более 30 пострадавших, включая пятерых несовершеннолетних, находятся в больницах с травмами различной степени тяжести, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.
В ходе осмотра места теракта обнаружили и изъяли фрагменты нескольких беспилотников. Следствие назначило более 26 судебных экспертиз: медицинские, генетические, взрывотехнические, пожаротехнические и другие.
Сегодня и завтра в Херсонской области объявлен траур.