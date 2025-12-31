В канун Рождества во дворе Казанского кафедрального собора в Элисте состоялось торжественное открытие вертепа.

Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан в сопровождении иподиаконов возглавил процессию из храма к месту установки композиции. Впереди шел ребенок со звездой, символизирующей Вифлеемскую.

Иподиаконы несли на подносе куклу, изображающую Младенца Христа. Архиепископ уложил ее в ясли вертепа и осенил композицию крестным знамением.

После освящения дети прочли рождественские стихи и украсили установленную рядом специальную ленту своими рисунками и поделками. В завершение церемонии были отмечены участники епархиального конкурса поделок «Рождественский марафон 2026», а также алтарники, помогавшие в подготовке праздника.

Фото: Город Элиста