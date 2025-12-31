8 января, 02:16
 1 °C
92,09
78,23
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 января, 21:08
НовостиСобытие

Святочные гадания: как заглядывают в будущее до 17 января

Святочные гадания: как заглядывают в будущее до 17 января

Сегодня заканчивается Рождественский пост и начинаются Святки — время от Рождества до Крещения Господня.

Среди самых известных ритуалов — гадание на семи стаканах с водой, на воске, на огне и тени, а также на исполнение желаний с помощью свечи. Считается, что символы, которые появляются в процессе, могут подсказать, каким будет наступивший год.

В наши дни эти практики воспринимаются прежде всего как элемент культурного наследия и зимней атмосферы, сохраняясь в качестве праздничной традиции.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия