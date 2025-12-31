Святочные гадания: как заглядывают в будущее до 17 января

Сегодня заканчивается Рождественский пост и начинаются Святки — время от Рождества до Крещения Господня.

Среди самых известных ритуалов — гадание на семи стаканах с водой, на воске, на огне и тени, а также на исполнение желаний с помощью свечи. Считается, что символы, которые появляются в процессе, могут подсказать, каким будет наступивший год.

В наши дни эти практики воспринимаются прежде всего как элемент культурного наследия и зимней атмосферы, сохраняясь в качестве праздничной традиции.