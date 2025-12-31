С 9 января в России вводятся новые правила тонировки для всех авто.
Главное изменение: единый штраф теперь будут выписывать всем, включая владельцев машин из стран, не входящих в ЕАЭС. Раньше такие водители часто избегали наказания.
Норма: лобовое и передние боковые стёкла должны пропускать не менее 70% света (для бронированных — 60%), сообщают в МВД.
Штраф: за нарушение составит 500 рублей.
Эти поправки, устраняющие правовой пробел, были одобрены правительством ещё в декабре 2025 года.