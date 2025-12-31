В эти минуты в Калмыкии проходят памятные мероприятия, приуроченные ко дню рождения Героя России Мингияна Лиджиева.

Сегодня ему исполнилось бы 35 лет. Жители Лагани возложили цветы к памятнику отважного земляка. Мингиян погиб 2 сентября 2022 года во время выполнения боевых задач в зоне проведения спецоперации. Командир десантно-штурмовой роты подорвал себя и трех врагов гранатой, тем самым сохранив свое подразделение и не допустив прорыва обороны. Автор памятника, Николай Жуков, представил Лиджиева с оружием в руках, готового сразиться с любым, кто посягнет на родную землю.