7 января, 21:07
НовостиСобытие

Завтра, 8 января, в Элисте стартуют бесплатные показы шоу «Кочевье народа».

Напомним, грандиозный мультимедийный спектакль открыл III Международный Буддийский форум и объединил более 7 тысяч участников из 35 стран мира. Как отметил Глава Калмыкии, это особенная для нас работа. Древние легенды и современные технологии слились воедино в эпичном сказании, превратив бескрайнюю калмыцкую степь в священную страну Бумбу. Постановку осуществила большая творческая команда под руководством режиссера Андрея Болтенко. В проекте приняли участие артисты республики, а роль сказителя исполнил наш прославленный земляк Евгений Сангаджиев.

