7 января, 21:01
НовостиСобытие

В ночь с 6 на 7 января архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан совершил праздничное богослужение в Казанском кафедральном соборе Элисты.

Он провел утреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в сослужении клириков собора и епархии. Архиепископ прочитал праздничный канон, после чего священнослужители совершили помазание верующих освященным елеем. По окончании литургии было оглашено Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси.

Фото: Элистинская и Калмыцкая епархия

