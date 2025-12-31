В ночь с 6 на 7 января архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан совершил праздничное богослужение в Казанском кафедральном соборе Элисты.
Он провел утреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в сослужении клириков собора и епархии. Архиепископ прочитал праздничный канон, после чего священнослужители совершили помазание верующих освященным елеем. По окончании литургии было оглашено Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси.
Фото: Элистинская и Калмыцкая епархия