5 декабря, 10:39
НовостиСобытие

Жителю Ставропольского края грозит ответственность за незаконный вылов рыбы в Калмыкии.

В Приютненском районе, в ходе операции «Путина», полицейские остановили автомобиль, в котором обнаружили крупную партию незаконно добытой рыбы и запрещённые орудия лова. При осмотре транспортного средства были изъяты 23 экземпляра рыбы частиковых видов, 4 сетки и резиновая лодка.

Предварительно установлено, что пассажир автомобиля — 54-летний житель Ставропольского края — осуществлял вылов рыбы с использованием ставных сетей, что является нарушением законодательства.

По факту происшествия проводится проверка. Изъятая рыба и орудия лова направлены на экспертизу, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Фото: МВД Калмыкия

