4 декабря, 18:33
 2 °C
89,9
76,97
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 декабря, 14:56
НовостиСобытие

Заблокировали? Roblox перестал работать у россиян.

Пользователи начали сообщать о сбоях с раннего утра.

Напомним, ранее РКН сообщал, что на популярной у детей игровой платформе в большом количестве распространяется неподобающий контент.

Площадка игнорирует требования об удалении запрещённых материалов. Роскомнадзор неоднократно направлял администрации уведомления с требованием убрать небезопасный контент.

Идею блокировки игровой платформы поддерживают детские омбудсмены.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия