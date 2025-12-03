Заблокировали? Roblox перестал работать у россиян.
Пользователи начали сообщать о сбоях с раннего утра.
Напомним, ранее РКН сообщал, что на популярной у детей игровой платформе в большом количестве распространяется неподобающий контент.
Площадка игнорирует требования об удалении запрещённых материалов. Роскомнадзор неоднократно направлял администрации уведомления с требованием убрать небезопасный контент.
Идею блокировки игровой платформы поддерживают детские омбудсмены.