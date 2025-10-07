8 ноября, 16:33
 12 °C
93,84
81,23
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 ноября, 13:18
НовостиСобытие

Один из главных буддийских праздников — День нисхождения Будды Шакьямуни из рая 33 божеств — в этом году приходится на 11 ноября.

Согласно священным текстам, в этот день Будда вернулся из мира богов, где он провёл три месяца, передавая Дхарму своей матери, чтобы отплатить за её доброту.

Торжества в Центральном хуруле начнутся в 6:00 утра, когда геше Чангчуб дарует однодневные обеты Махаяны. Их принятие считается особой духовной практикой.

В 9:00 начнётся праздничный молебен с чтением молитв-восхвалений Будде и благодарностью за бесценное Учение — Дхарму. После верующих ждут угощения от монахов калмыцким чаем и борцоками.

В этот день любые совершённые добрые деяния будут неизмеримо умножены, как и негативные.

Видео: Калмыцкий Хурул

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия