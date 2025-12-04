5 декабря, 15:57
 4 °C
89,9
76,97
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 декабря, 10:38
НовостиСобытие

В Калмыкии состоялась торжественная церемония вручения государственных наград участникам специальной военной операции.

В Калмыкии состоялась торжественная церемония вручения государственных наград участникам специальной военной операции.

По поручению Главы Калмыкии спикер парламента Артем Михайлов вручил медаль Эрдни Деликова ветерану СВО Владимиру Манджиеву.

Высшей региональной наградой был удостоен участник СВО Николай Одгаев. Его родители — Валерий Очирович и Людмила Очировна — получили общественные награды «Отец солдата» и Почётную грамоту за достойное воспитание сына-патриота.

«Ваша стойкость и героизм — пример для всех нас», — отметил Артем Михайлов, обращаясь к воинам.

В церемонии также приняли участие председатель Общественной палаты Батыр Мучаев и участник программы «Герои 08» Арсланг Одгаев, который поделился впечатлениями от стажировки и поблагодарил за возможность применить полученный опыт в общественной работе.

Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия