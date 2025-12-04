В Калмыкии состоялась торжественная церемония вручения государственных наград участникам специальной военной операции.

По поручению Главы Калмыкии спикер парламента Артем Михайлов вручил медаль Эрдни Деликова ветерану СВО Владимиру Манджиеву.

Высшей региональной наградой был удостоен участник СВО Николай Одгаев. Его родители — Валерий Очирович и Людмила Очировна — получили общественные награды «Отец солдата» и Почётную грамоту за достойное воспитание сына-патриота.

«Ваша стойкость и героизм — пример для всех нас», — отметил Артем Михайлов, обращаясь к воинам.

В церемонии также приняли участие председатель Общественной палаты Батыр Мучаев и участник программы «Герои 08» Арсланг Одгаев, который поделился впечатлениями от стажировки и поблагодарил за возможность применить полученный опыт в общественной работе.

