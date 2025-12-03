4 декабря, 18:33
4 декабря, 15:08
НовостиСобытие

Делегация из Калмыкии принимает участие в крупнейшем международном форуме «Мы вместе».

Мероприятие приурочено ко Дню добровольца, который в стране отмечают 5 декабря. К участникам обратился президент Владимир Путин. Глава государства наградил победителя в номинации «Волонтёр года». Сегодня второй день работы по секциям в Национальном центре «Россия». Волонтёры и представители общественных организаций республики представили свои инициативы и программы, направленные на развитие гражданского общества и поддержку добровольчества.

