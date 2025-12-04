Внимание жителей Калмыкии, как и всех россиян, приковано к визиту Владимира Путина в Индию.

Сегодня — второй, основной день. Российского лидера на площади перед Президентским дворцом в Нью-Дели приветствовали президент Индии Драупади Мурму и премьер-министр Нарендра Моди. Центральные улицы индийской столицы были украшены флагами России, плакатами с портретами российского лидера и фразами «Добро пожаловать в Индию» на русском языке. Как отмечалось, сотрудничество России и Индии во всех сферах социально-экономического и военно-технического взаимодействия не имеет аналогов в мире.