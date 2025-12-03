Министр сельского хозяйства Калмыкии Тимур Гаваев обсудил с будущими управленцами из образовательного проекта «Герои08» перспективы развития агропромышленного комплекса республики.

В ходе встречи были затронуты темы модернизации АПК, государственной поддержки фермеров и новых возможностей для аграрного сектора.

Гаваев отметил, что модернизация в сфере животноводства, растениеводства и кормопроизводства уже даёт положительные результаты. «Мы говорим о новом сельском хозяйстве Калмыкии, — подчеркнул министр. — Потенциал у нашего агросектора, с учётом земельных и иных ресурсов, очень большой».

Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии