4 декабря, 14:58
Новости

В Сарпинском районе состоялась церемония вручения государственной награды.

Первый заместитель главы района Санал Мунанов совместно с военным комиссаром Владимиром Алексеевым и представителем фонда «Защитники Отечества» вручили медаль «За отвагу» Виталию Ванькаеву.

Награда присвоена за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга.

Виталий Николаевич, уроженец посёлка Кировский, был призван на службу в октябре 2022 года. В 2023 году он получил минно-взрывное ранение и был демобилизован.

Фото: Администрация Сарпинского района

