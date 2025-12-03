В Малодербетовском районе состоялась церемония захоронения останков трёх красноармейцев, обнаруженных в ходе летне-осеннего поискового сезона.
Мероприятие прошло при участии следователя следственного управления СК России по Республике Калмыкия, активистов Ассоциации поисковых отрядов «Калмыкия», а также администрации и общественности района.
Останки воинов были преданы земле у обелиска и мемориальной плиты, установленных в память о бойцах 302-й стрелковой дивизии и 255-го отдельного Чечено-Ингушского кавалерийского полка. Эти части осенью 1942 года ценой своих жизней преградили путь фашистским войскам к Сталинграду.
Фото: Следком Калмыкии