30 сентября, 10:27
НовостиСобытие

Житель соседнего региона предстанет перед судом за дачу взятки должностному лицу

Житель соседнего региона предстанет перед судом за дачу взятки должностному лицу

39-летний житель Волгоградской области обвиняется в попытке дачи взятки в размере 50 тысяч рублей должностному лицу Службы судебных приставов Калмыкии. Мужчина, являвшийся должником по исполнительным производствам, предложил деньги за снятие ареста со своего банковского счета и отмену исполнительского сбора.

Судебный пристав отказался от получения взятки, а действия нарушителя были пресечены сотрудниками УФСБ по Республике Калмыкия. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

Фото и видео: Следком Калмыкии

