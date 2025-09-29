Житель соседнего региона предстанет перед судом за дачу взятки должностному лицу
39-летний житель Волгоградской области обвиняется в попытке дачи взятки в размере 50 тысяч рублей должностному лицу Службы судебных приставов Калмыкии. Мужчина, являвшийся должником по исполнительным производствам, предложил деньги за снятие ареста со своего банковского счета и отмену исполнительского сбора.
Судебный пристав отказался от получения взятки, а действия нарушителя были пресечены сотрудниками УФСБ по Республике Калмыкия. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.
Фото и видео: Следком Калмыкии