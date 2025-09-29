30 сентября, 13:46
30 сентября, 10:23
НовостиСобытие

В Элисте водителю, сбившему ребенка на пешеходном переходе, избрана мера пресечения

В Элисте водителю, сбившему ребенка на пешеходном переходе, избрана мера пресечения

23 сентября 2025 года в Элисте на ул. Ленина произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Лада-Веста» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Ребенок скончался в медицинском учреждении от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). В отношении водителя избрана мера пресечения. Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств трагедии.

Фото: МВД Калмыкия

