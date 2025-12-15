Сегодня памятная дата — 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, нашего великого земляка Михаила Сельгикова, участника партизанского движения в Брянске.

Его жизнь стала образцом мужества, самоотверженности и беззаветного служения Родине.

В декабре 1941 года он вступил в партизанский отряд, а уже в апреле 1942-го был назначен начальником штаба отряда имени Степана Разина, позднее стал заместителем командира отряда имени Фурманова. На его боевом счету — шесть подорванных вражеских эшелонов, два разрушенных железнодорожных моста (включая стратегический Чубаровский мост на реке Судость) и пять километров взорванных железнодорожных путей на линии Брянск — Гомель.

Эти диверсии не только наносили значительный урон противнику, но и спасали жизни сотен мирных жителей, срывая планы фашистов и приближая Великую Победу.

Фото: Хурал08