Для выпускников Малых Дербет и Городовиковского района стартует конкурс «Будущее как степь: пространство выбора и горизонт событий».

Участникам предлагается поразмышлять о своём будущем, перспективах развития страны и нашей республики. Конкурс продлится с 22 по 27 декабря, итоги будут объявлены 30 декабря. Работы с указанием района необходимо направить на указанную электронную почту.

Благодаря совместному проекту депутата Государственной Думы Бадмы Башанкаева, уроженца Малых Дербет Руслана Рафикова и неравнодушного Глеба из Городовиковска, первые четыре победителя получат отличные призы, как и в прошлые годы.

В работах возможно использование искусственного интеллекта лишь в иллюстрациях. В тексте только естественный интеллект.

Видео: Бадма Башанкаев