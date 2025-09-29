В Яшкульском районе задержан мужчина с дикорастущей коноплей

На животноводческой стоянке сотрудниками полиции задержан 49-летний рабочий, у которого при себе оказалась стеклянная банка с веществом растительного происхождения. Мужчина пояснил, что это листья дикорастущей конопли, собранные им в степи для личного употребления.

В отношении задержанного составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ. Наркотическое средство и предметы для его изготовления изъяты и направлены на экспертизу. По результатам исследований будет принято процессуальное решение.

Фото: МВД Калмыкия