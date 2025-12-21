23 декабря, 10:58
23 декабря, 07:39
НовостиСобытие

На заседании Фонда содействия буддийскому образованию обсудили результаты 2025 года и задачи на 2026 год.

Оно состоялось в Москве. Участники, включая ректора КалмГУ Бадму Салаева, подвели основные итоги деятельности за 2025 год и обозначили приоритеты работы на предстоящий период.

Особо отмечена возросшая роль России как международного центра буддологии — во многом благодаря успешному проведению крупных буддийских форумов в Улан-Удэ и Элисте. Организация III Международного буддийского форума в Калмыкии получила высокую оценку зарубежных участников.

Бадма Катинович представил достижения научных секций форума и сообщил о подготовке КалмГУ новой магистерской программы, посвящённой буддийской этико-психологической традиции.

Фото: Бадма Катинович Салаев

