9 октября, 12:01
НовостиСобытие

Житель с. Приютное подозревается в причинении вреда здоровью и угрозе убийством своей знакомой.

По данным полиции, инцидент произошел ночью на улице, когда мужчина на почве личных неприязненных отношений нанес женщине телесные повреждения и угрожал убийством.

Пострадавшая была доставлена на судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести полученных травм. В настоящее время дознаватель МО МВД России «Приютненский» проводит процессуальные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

