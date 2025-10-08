9 октября, 15:25
9 октября, 10:07
НовостиСобытие

Делегация Калмыкии принимает участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».

Она открылась в Москве и будет работать в течение 4 дней. Выставку посетил Михаил Мишустин.

🌾 Это главное деловое событие в сфере АПК России. Мероприятие приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября. В этом году центральной темой выставки стала цифровизация аграрного сектора.

Председатель Правительства осмотрел экспозиции. Среди ключевых инструментов зоны цифровизации – государственные и частные информационные системы. Осматривая стенд, Михаил Мишустин отметил, что данные – это «нефть, золото, платина XXI века».

💬Совокупности данных, агрегация данных, сто процентов, будут помогать очень эффективно работать в сельском хозяйстве и вообще в промышленном комплексе💬, – добавил глава Правительства. В рамках выставки запланированы деловые переговоры, подписания соглашений и участие в отраслевых конкурсах.

