В Калмыкии задержан водитель, повторно управлявший автомобилем в состоянии опьянения.

На федеральной трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением 33-летнего жителя Яшкульского района с признаками алкогольного опьянения.

Проверка показала, что водитель ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение: он был оштрафован на 45 000 рублей и лишён прав на 18 месяцев.

Несмотря на действующее ограничение, мужчина вновь сел за руль в нетрезвом состоянии.

В настоящее время автомобиль изъят и перемещён на специализированную стоянку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.