3 октября, 17:41
 18 °C
95,34
81,01
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
3 октября, 12:24
НовостиСобытие

Правительство РФ включило 14 населенных пунктов Калмыкии в единый перечень опорных пунктов страны. В список вошли Элиста и районные центры республики.

Правительство РФ включило 14 населенных пунктов Калмыкии в единый перечень опорных пунктов страны. В список вошли Элиста и районные центры республики.

Министерство строительства Калмыкии приступило к заполнению федеральной информационной системы «СВОДЫ» по четырем компонентам развития инфраструктуры. Работа ведется в рамках дорожного, транспортного и строительного направлений в соответствии с новыми требованиями.

Развитие опорных населенных пунктов позволит создать устойчивую инфраструктурную сеть в регионе.

Фото: Минстрой Республики Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия