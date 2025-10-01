Правительство РФ включило 14 населенных пунктов Калмыкии в единый перечень опорных пунктов страны. В список вошли Элиста и районные центры республики.
Министерство строительства Калмыкии приступило к заполнению федеральной информационной системы «СВОДЫ» по четырем компонентам развития инфраструктуры. Работа ведется в рамках дорожного, транспортного и строительного направлений в соответствии с новыми требованиями.
Развитие опорных населенных пунктов позволит создать устойчивую инфраструктурную сеть в регионе.
Фото: Минстрой Республики Калмыкия