В Элисте полицейские задержали 23-летнего местного жителя по подозрению в нанесении телесных повреждений.
Инцидент произошёл в ночном заведении. После словесной перепалки во время распития спиртных напитков подозреваемый ударил потерпевшего кирпичом по голове. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с травмами.
В ходе оперативных мероприятий полиции удалось установить и задержать подозреваемого по горячим следам.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения.