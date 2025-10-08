9 октября, 15:24
9 октября, 10:02
НовостиСобытие

В Элисте полицейские задержали 23-летнего местного жителя по подозрению в нанесении телесных повреждений.

Инцидент произошёл в ночном заведении. После словесной перепалки во время распития спиртных напитков подозреваемый ударил потерпевшего кирпичом по голове. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с травмами.

В ходе оперативных мероприятий полиции удалось установить и задержать подозреваемого по горячим следам.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения.

