В Элисте полицейские задержали 23-летнего местного жителя по подозрению в нанесении телесных повреждений.

Инцидент произошёл в ночном заведении. После словесной перепалки во время распития спиртных напитков подозреваемый ударил потерпевшего кирпичом по голове. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с травмами.

В ходе оперативных мероприятий полиции удалось установить и задержать подозреваемого по горячим следам.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения.